La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a appelé tous les médias audiovisuels à soutenir la campagne de sensibilisation visant à assurer le succès de la journée portes ouvertes de vaccination contre la Covid-19 qui aura lieu le 8 août.

Dans un communiqué rendu public mercredi 4 courant, la HAICA souligne la nécessité de diffuser des spots de sensibilisation et des émissions sur cette campagne dans le but d’inciter les citoyens âgés de plus de 40 ans à se diriger, massivement, vers les centres de vaccination.

L’instance estime, dans ce sens, importante la contribution des médias dans l’accélération de la campagne nationale de vaccination.

Le ministère de la Santé publique a annoncé, lundi 2 août 2021, l’organisation, le 8 courant, d’une journée portes ouvertes de vaccination contre la Covid-19 destinée aux catégories d’âge de 40 ans et plus.

Le département a précisé que la vaccination des citoyens se déroulera de 7h à 19h dans les lycées et les collèges des différentes régions du pays.