L’association Tunisienne de Permaculture (ATP) et la Banque Nationale des Gènes Tunisienne viennent de signer un accord de partenariat, dans l’objectif de la conservation et la valorisation de notre patrimoine national des semences.

Selon un communiqué publié lundi par l’ATP, ” ce partenariat reposera sur un échange de savoir faire et de connaisse scientifique et technique entre les deux parties afin de réaliser notre souveraineté alimentaire “.

L’ATP est une association à but non lucratif, créée en 2015, avec pour finalité la diffusion des valeurs de la permaculture et de l’agro écologie en Tunisie.

Quant à la Banque Nationale des gènes (créée en 2003), est un établissement public à caractère administratif, chargé de l’évaluation et la conservation des ressources génétiques locales, acclimatées et exotiques, et notamment celles qui sont rares, menacées d’extinction et celles qui présentent un intérêt économique, écologique et/ou médicinal.