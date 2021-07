A la lumière de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19, la fabrique d’espaces artistiques au cœur de la Médina de Tunis “L’art Rue” annonce, dans un communiqué, le report de la huitième édition de Dream City prévue du 30 septembre au 10 octobre 2021, à l’automne 2022 malgré la volonté profonde de mener cette édition 2021 à son terme.

La même source précise que les préparatifs sont entamés depuis maintenant 11 mois pour offrir à son public une importante édition du festival Dream City, autour d’œuvres nées du territoire, de ses interrogations, de ses désirs et de ses aspirations.

Les nouvelles dates, la programmation et le format définitif seront annoncés à l’automne prochain, via son nouveau site web lartrue.org et les réseaux sociaux dans un souci de transparence et de responsabilité, ajoute le communiqué.

Cette difficile décision a été prise “pour la sécurité de nos publics, de nos artistes et de nos équipes” surtout que Dream City est une fête dans la ville, un festival de proximité, de convivialité, d’échange et de partage qui revendique une parole citoyenne forte.

En attendant, les portes de L’Art Rue restent ouvertes et ses activités hebdomadaires se poursuivent de façon responsable, tout en continuant d’accompagner de manière durable les artistes dans le cadre des résidences.