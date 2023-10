La bibliothèque de la ville de Tunis, Dar Ben Achour, abrite, dans le cadre de la 9ème édition de Dream City, une exposition immersive intitulée “Les cartes de la Dignité” visible jusqu’au 8 octobre 2023.

Réalisé par Leyla Dakhli et le collectif Dream City, ce projet se présente comme un travail de recherche et de documentation, dans une tentative de réponses sous forme de cartes sensibles enrichies de sons, d’images, d’objets, de projections témoignant de trajectoires de vie, de situations historiques ou de temps de soulèvements. Transcendant les limites établies de l’art, l’exposition plonge le visiteur au cœur des expériences vécues, des émotions brutes et des quêtes infatigables de dignité ayant alimenté les mouvements révolutionnaires, pour en devenir un témoin direct de ces luttes pour une vie digne.

Historienne, spécialiste de l’histoire intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain, Leyla Dakhli tente, depuis 2010-2011, de décrypter, en tant qu’historienne, les événements contemporains. Elle dirige depuis 2018 un projet de recherche sur les révoltes et révolutions dans le monde arabe.

Reliant des espaces et des temps différents, la pluralité des cartes dans cette exposition immerge dans une exploration artistique de ces terrains de vie, propulsant le spectateur au cœur des soulèvements et des révolutions ayant secoué le monde arabe méditerranéen depuis les années 50.

Chacune des cartes sensibles exposées dans cette collection est une fenêtre ouverte sur un fragment de cette saga complexe. Elles sont généreusement enrichies de sons, d’images, d’objets et de projections, guidant le regard à travers les rues bruyantes des manifestations, les voix passionnées des manifestants et les moments d’unité et de résistance.