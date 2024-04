Dans le cadre de la première édition bruxelloise du festival de l’Art Rue Dream City qu’accueille du 4 au 13 avril 2024 le musée d’art moderne et contemporain à Bruxelles KANAL-Centre Pompidou, se tient une exposition « Vidéos from Dream City » avec pour thème « Narratives Transversales : Identités, Résistances et Mémoires ».

Abordant des questions brûlantes, des sujets turbulents et des thèmes d’actualité tels que la migration, l’émancipation et les droits humains, l’exposition-projection qui s’est ouverte hier pour se poursuivre jusqu’au 14 avril présente des œuvres vidéo d’artistes de renommée explorant des histoires et territoires géopolitiques variés.

Connue pour son travail portant sur la politique, l’architecture et les utopies technologiques et la manière dont elles affectent le paysage et les relations de pouvoir, l’artiste visuelle égyptienne Heba Y. Amin explore les thèmes de la surveillance et l’identité dans « As Birds Flying ». Autour de la résistance et l’identité historique dans « Blanc Habiba » de Malek Gnaoui, chaque pièce contribue à une conversation globale sur les influences culturelles et sociopolitiques. A travers les récits de la vieille et sage Habiba, le film révèle un plan méconnu de l’histoire de Gabès occupée. Il raconte l’histoire de la solidarité entre Habiba et ses voisins juifs tunisiens, celle de personnes de confessions et d’horizons culturels différents qui construisent ensemble un pont pour franchir l’abîme de la guerre. Une ode à la résilience, à l’amitié et à l’amour dans les moments difficiles. Avec la grand-mère de Malek Gnaoui, âgée de 90 ans, dans le rôle principal.

Rabih Mroué, acteur, metteur en scène, dramaturge, artiste visuel et rédacteur pour The Drama Review (TDR, Cambridge) présente dans « As if Seen by a Bird Standing on Top of a Cow » une exploration de l’identité et de la réalité des conflits. Avec des notes de solidarité, résistance et persévérance, invitant à une réflexion profonde sur ces enjeux, Bouchra Khalili expose avec « The Tempest Society » . « Nobody Will Talk About Us » de Mouna Karray, illustre son intérêt aux questions d’identité, de frontières, d’enfermement, de marges et de terres oubliées.

Parmi les moments fort de cette programmation bruxelloise figure les questions pressantes et complexes sur le thème « Le Monde Arabe, l’Afrique et l’Europe à la lumière de la tragédie de Gaza : Un avenir commun est-il encore possible ? » qui seront au cœur d’un débat le 11 avril 2024 (retransmis sur les réseaux sociaux) mené par les éminents penseurs, activistes et artistes : l’historienne et universitaire Sophie Bessis, Wahid Ferchichi (professeur de droit public à l’Université de Carthage et co-fondateur de l’Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles), Samaa Wakim (artiste, chorégraphe et responsable culturelle travaillant en Palestine) ainsi que Samah Hijawi, artiste visuelle, chercheuse et conservatrice d’origine palestinienne sous la modération de Adnen El Ghali, architecte, urbaniste et consultant en études territoriales et urbaines.