Amen Bank a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2021.

Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 5 849,1 millions de dinars à fin juin 2020 à 6 120,9 millions de dinars à fin juin 2021, enregistrant ainsi une progression de 271,8 millions de dinars ou 4,6%.

Les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à fin juin 2021 à 6 132,8 millions de dinars soit une progression de 429,4 millions de dinars ou 7,5% par rapport au 30 juin 2020.

Les ressources longues provenant des emprunts et ressources spéciales ont atteint 958,0 millions de dinars enregistrant ainsi une hausse de 127,5 millions de dinars par rapport au 30 juin 2020.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 2,0 millions de dinars par rapport à la même période en 2020.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une baisse de 34,3 millions de dinars, passant de 240,7 millions de dinars durant le premier semestre 2020 à 206,4 millions de dinars pour la même période de 2021.

Le Produit Net Bancaire a atteint 222,2 millions de dinars à fin juin 2021 contre 185,9 millions de dinars pour la même période de 2020 soit une hausse de 19,5%.

Le coefficient d’exploitation a atteint 37,2% au titre du premier semestre de 2021 contre 43,1% pour la même période de 2020 soit une amélioration de 5,9 points de pourcentage.

Signature d’une convention de partenariat avec le Ministère de l’Education

Consciente de ses responsabilités et forte de ses valeurs de la bonne espèce, que sont principalement l’intégrité, la culture du service, l’engagement, l’éthique et le professionnalisme, AMEN BANK a décidé de prendre en charge la réhabilitation de plusieurs écoles en Tunisie. Dans ce cadre, AMEN

BANK a signé une convention de partenariat avec le Ministère de l’Education.

Cette action honorable confirme la position d’AMEN BANK en tant que Banque responsable et citoyenne.

AMEN BANK a été élue « Meilleure Banque en Tunisie pour l’année 2021 » par le magazine «Global Finance »

AMEN BANK s’est distinguée pour la 2ème année consécutive, en étant élue « Meilleure Banque en Tunisie en 2021 » par le prestigieux magazine «Global Finance ». Cette nouvelle distinction internationale confirme la solidité financière, la vision stratégique, l’expertise des équipes, ainsi que l’engagement d’AMEN BANK au service de sa clientèle « particuliers » et « entreprises ».

AMEN BANK a été récompensée par le prix de la “La Banque émettrice la plus active en 2020, en Tunisie”

Dans le cadre du Trade Facilitation Program (TFP) ou Programme d’aide aux échanges commerciaux (PAEC) établi par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), AMEN BANK a été récompensée, pour la 2ème année consécutive, par le prix de la « La Banque émettrice la plus active en 2020 », en Tunisie.

Lancement de nouveaux produits

AMEN Leasing Pro

Afin de poursuivre sa stratégie d’enrichissement de ses produits destinés à ses clients Entreprises et Professionnels, AMEN BANK a développé son offre de financement, en partenariat avec Tunisie Leasing & Factoring, afin de proposer aux entreprises et aux professionnels, « AMEN Leasing Pro »,

des solutions de financement en Leasing, simples, avantageuses et rapides.

En effet, grâce à un financement en Leasing, « AMEN Leasing Pro », les clients Entreprises et Professionnels peuvent faire l’acquisition d’un large choix de véhicules selon leurs besoins (voitures de tourisme, camions, véhicules utilitaires…) ou bien équiper leur usine, avec de nouvelles machines.