Les revenus consolidés de SERVICOM pour le premier semestre 2021 s’élèvent à 4,9 MDT et restent, ainsi stables par rapport à la même période de 2020. Il est à noter que le chiffre d’affaires est resté stable malgré la baisse importante des revenus de l’activité Travaux Publics.

En effet, nous enregistrons une progression des produits d’exploitation de 5% des activités Climatisation et Ascenseurs.

Ainsi, et comme attendu, les activités Climatisation et Ascenseurs qui ont subi un ralentissement durant le 1er trimestre de l’année ont enregistré une progression, respectivement de 33% et 31% durant le 2ème trimestre de 2021.

Le 1er semestre 2021 a été marqué par :

– La progression de l’arbitrage contre le fonds d’investissement GEM suite à sa défaillance dans le respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis de Servicom. A ce titre, l’arbitre unique a rendu une Ordonnance de Procédure en faveur de Servicom Holding et Servicom SA. Cette Ordonnance est primordiale pour la continuation de l’arbitrage et permet d’appréhender la suite de la procédure avec beaucoup d’optimisme par rapport à une sentence finale au profit de Servicom Holding et de Servicom SA. Compte tenu de cette Ordonnance, le planning global de l’arbitrage a été retardé de trois mois et la sentence définitive est attendue courant le troisième trimestre 2021.

– La progression des différents dossiers introduits par la société Servitra aux tribunaux compétents afin de réclamer les montants dus et les dédommagements contre certains de ses clients publics et notamment l’ARRU (Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine) et l’OMMP (Office de la Marine Marchande et des Ports). A cet effet, et compte tenu des progressions de ces différents dossiers le juge responsable de la période d’observation de la société Servitra a décidé de prolonger cette période jusqu’au 07/10/2021.

– La poursuite des négociations avec les intervenants sur le secteur financier afin de restructurer la dette des différentes filiales de Servicom, avec le règlement d’un montant considérables des arriérés.

La poursuite de la politique de la société pour la maîtrise des coûts. Ainsi, les charges d’exploitation ont diminué de 40% au 2ème trimestre 2021 malgré une progression du chiffre d’affaires de 20% durant la même période.

Indicateurs d’activités au 31/03/2021 SERVICOM INDIVIDUEL (KDT)

Servicom SA assure le rôle de Holding, ce qui implique qu’elle assume une grande partie des coûts financiers du groupe. Par ailleurs, les chiffres individuels de la société Servicom SA, cotée en bourse, correspondent aux services fournis par la société aux différentes filiales.

Ainsi, les données consolidées permettent une meilleure analyse financière du groupe Servicom.