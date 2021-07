La Tunisie disposerait de la logistique industrielle requise pour se lancer dans la fabrication des vaccins anti-Covid-19. Des chercheurs, un ancien ministre de la Santé mais aussi des professionnels de l’industrie pharmaceutique y croient fermement. La seule condition à réunir serait, selon eux, la volonté politique et l’association-adhésion de l’Etat à ce type d’industrie.

Abou SARRA

Abderraouf Chérif, ancien ministre de la Santé (gouvernement Chahed), estime que s’il y a un pays qui peut sous-traiter la fabrication des vaccins, c’est bien la Tunisie. «La priorité de fabrication des médicaments et des vaccins existe en Tunisie », a-t-il martelé, au cours d’une interview accordée à un magazine de la place.

La Tunisie est bien placée pour produire des vaccins

L’ancien ministre, qui réagissait à des informations de hauts responsables tunisiens faisant état de la possibilité de nous procurer les vaccins auprès de l’Algérie qui sous-traiterait la fabrication de vaccins de pays étrangers, a ajouté que « sur un total d’une trentaine d’unités spécialisées dans la fabrication des médicaments implantées en Tunisie, 15 sont des multinationales reconnues à l’échelle internationale ».

«Dans le monde arabe, a-t-il-dit, seules la Tunisie et la Jordanie peuvent sous-traiter dans de bonnes conditions la fabrication de vaccins».

Mais précise-t-il toutefois que les multinationales ne peuvent pas, pour le moment, sous-traiter la fabrication de vaccins en Tunisie parce le marché international rapporte actuellement beaucoup d’argent. « Le marché est en quelque sorte florissant », souligne-t-il.

Pour une commission chargée de la mise en place d’une stratégie

De son côté, la présidente de la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique, Sarah Masmoudi, abonde dans la même direction sur les ondes de la radio Express FM, lorsqu’elle souligne que « notre pays a toutes les capacités lui permettant d’entrer sur le marché de la fabrication des vaccins », rappelant que « la Tunisie jouit d’une image positive dans l’industrie pharmaceutique sur le continent africain ».

Cité par l’Agence TAP, Sarah Masmoudi estime qui’« il est temps que l’industrie de la vaccination se développe en Tunisie, d’autant plus que les besoins en vaccins anti-Covid-19 vont se poursuivre pendant cinq ans et plus ».

A ce propos, elle annonce qu’une commission de réflexion a été mise en place au sein du ministère de la Santé pour dégager, dans les meilleurs délais, une stratégie pour la fabrication de vaccins en Tunisie.

Au passage, elle apporte trois précisions. La première concerne la production du vaccin anti-Covid-19, laquelle va nécessiter un transfert technologique et une préparation spécifique afin d’entrer sur le marché de l’industrie pharmaceutique.

La seconde précision porte sur la logistique disponible. Elle assure que la Tunisie possède 4 usines capables de passer au stade de la fabrication du vaccin.

Quant à troisième, elle a trait à un préalable à réunir, celui de l’association de l’Etat tunisien. Elle fait remarquer à ce sujet que partout dans le monde, la fabrication de vaccins relève des attributs et de l’adhésion de l’Etat lequel s’engage à acheter les vaccins produits.

La Biotechnopole de Sidi Thabet est déjà prête…

A son tour, Hachemi Louzir, directeur général de l’Institut Pasteur de Tunis, plaide pour la fabrication de vaccins en Tunisie à la portée des scientifiques et industriels tunisiens. Pour lui, la Biotechnopole de Sidi Thabet serait le cadre idéal pour développer ce type d’industrie en prévision de l’arrivée d’autres épidémies, ajoutant que cette institution commence à attirer des investisseurs étrangers et à intéresser des bailleurs de fonds.

Dans cet ordre d’idées, il évoque deux gros projets, à savoir celui tuniso-britannique visant à développer l’industrie des vaccins et des médicaments en Tunisie, et le projet conçu en partenariat avec des bailleurs de fonds européens et la Caisse des dépôts et de consignations (CDC), lequel se propose de produire de vaccins.

Avec tous ces éléments d’information, on peut estimer que le chemin est sérieusement balisé pour développer une industrie de fabrication de vaccins en Tunisie. Cette même Tunisie qui souffre actuellement du manque de vaccins pour immuniser sa population contre la pandémie de Covid-19.