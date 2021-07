Les températures seront en hausse, durant les prochains jours, avec l’apparition de coups de sirocco dans les différentes régions du pays.

Selon un bulletin spécial publié par l’Institut National de la Météorologie (INM), cette hausse sera remarquable à partir de demain jeudi jusqu’au mardi prochain 3 août 2021, avec des maximales qui dépasseront les moyennes ordinaires du mois de juillet de 5 à 11 degrés.

Ainsi, les températures atteindront vendredi les 47 degrés à Jendouba et Kairouan, les 46 degrés à Zaghouan, et les 45 degrés à Beja, Sidi Bouzid, Tozeur et Kébili.