Le groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a officiellement ouvert son agence à Hong Kong, une des principales places financières du monde.

A cette occasion, le CEO du Groupe QNB, M. Abdulla Mubarak Al-Khalifa, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture officielle de notre première agence à Hong Kong, l’un des marchés les plus attrayants au monde. Dans le cadre de la stratégie d’expansion du Groupe, visant à s’implanter sur des marchés stratégiques, dotés d’excellentes infrastructures et d’un environnement favorable aux investissements, nous comptons continuer à diversifier nos sources de revenus et de bénéfices, notamment sur les marchés de la région MEASEA ».

Etant un nouvel entrant sur ce marché, QNB, banque de renommée, vise à se positionner auprès des clients ayant des flux commerciaux et d’investissement entre Hong Kong, le Moyen-Orient, l’Afrique et la Chine.

La succursale a pour vocation de faciliter les activités transfrontalières en proposant une panoplie de produits et services bancaires destinés aux entreprises, des services de gestion de trésorerie et d’Investissement, des solutions de change, des stratégies de crédits syndiqués ainsi que le financement de projets.

Hong Kong demeure l’accès aux clients du Groupe en Chine et en Asie. Il s’agit d’une importante plateforme pour les échanges commerciaux qui génère 1 077,5 milliards de dollars d’importations et d’exportations.

La succursale collaborera étroitement avec le réseau international du Groupe, et notamment avec la succursale de Singapour et le bureau de représentation de Shanghai. Elle offrira des conseils aux clients de QNB en Chine quant à leur croissance à partir de Hong Kong et sera reliée à Singapour pour couvrir la région de l’Asie du Sud-Est.

Il convient de souligner que QNB est déjà présente en Asie, grâce à des succursales à Singapour et en Inde, une filiale en Indonésie et des bureaux de représentation en Chine, au Vietnam et au Myanmar.

Le Groupe dispose d’une clientèle de 20 millions clients avec plus de 28000 collaborateurs répartis sur 1000 sites dans plus de 31 pays sur trois continents et dispose de plus de 4600 distributeurs automatiques de billets.