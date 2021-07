La date limite de soumission des candidatures pour le programme d’appui aux PME du secteur textile/habillement destiné à les aider à financer leur plans d’adaptation aux exigences sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions économiques, a été repoussée au 31 juillet 2021, annonce la GIZ.

Les entreprises intéressées doivent postuler sur le lien http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/appui_pme.asp

Il s’agit d’un dispositif de soutien destiné à rembourser les coûts associées aux mesures de protection des employés et de l’amélioration des conditions de travail prises par les petites et moyennes entreprises les plus touchées par la pandémie de Covid-19. Il a pour but de soutenir les activités visant à atténuer l’impact de cette crise sur les PME du secteur textile/habillement.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet “Innovation, Développement Economique régional et Emploi (IDEE)” ainsi que du projet “Partenariat pour l’Emploi et Appui aux Moyennes Entreprises en Tunisie” mandatés par la Coopération Allemande et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et emploi – Invest for Jobs – du BMZ.