Une fois de plus, Ooredoo monte au créneau et lance une campagne citoyenne contre la Covid-19 pour contribuer à l’effort national de sensibilisation contre la propagation de la pandémie.

Il s’agit d’une campagne d’affichage urbain pour une action de communication au service d’un besoin de prise de conscience générale.

Ooredoo aide à sensibiliser les citoyennes et les citoyens pour faire des sacrifices et changer d’habitude estivale pour réussir le challenge de l’armée blanche et de l’ensemble des parties prenantes de la guerre contre le virus et ses variantes.

Marquée par les couleurs de la marque, la campagne prend la forme d’une conversation entre la Covid-19 et un Tunisien qui fait preuve de responsabilité et de sacrifice pour aider la société à dépasser la conjoncture.

Avec un hashtag basé sur un jeu de mots inspiré d’un proverbe tunisien, la marque s’adresse à l’ensemble des Tunisiens.

Une stratégie de marketing responsable d’une marque citoyenne par excellence. Une marque qui n’a pas cessé d’accompagner les tunisiennes et les tunisiens depuis l’apparition de la pandémie.

Utiliser l’outil marketing pour atteindre des objectifs de responsabilité sociétale (RSE) ou comment mettre les moyens d’un opérateur au service de son pays.