“Une histoire d’amour et de désir” de la franco-tunisienne Leyla Bouzid figure dans la sélection de films dans la compétition de la 14ème édition du Festival français “Film Francophone d‘Angoulême” (FFA) prévue du 24 au 29 août 2021.

Pour sa part, l’actrice Nour Belkhiria qui a fait son apparition dans la série télévisée “Awled El Ghoul” mise en scène par Mourad Ben Cheikh, est au casting d’un film canadien, “Une révision” de Catherine Therrien. Ce film (93′) réalisé d’après un scénario de Louis Godbout et Normand Corbeil, figure également dans la Compétition du FFA.

“Une histoire d’amour et de désir ” est un long-métrage de fiction (103′) écrit et réalisé par Leyla Bouzid. Il s’agit du second long-métrage de la réalisatrice après ” A Peine J’ouvre les Yeux ” (2015).

Sami Outalbali, Zbeida Belhaj Amor, Diong-Kéba Tacu et Aurélia Petit sont au casting de ce Drame en français et en arabe. Synopsis : Ahmed, 18 ans, français d’origine algérienne, a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune tunisienne pleine d’énergie fraichement débarqué à Paris.

Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux d’elle et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

Il est à rappeler qu'” Une histoire d’amour et de désir ” est le film de clôture de la 60ème Semaine de la Critique, section parallèle du Festival de Cannes qui se tient cette année du 7-16 juillet 2021. Le film de Bouzid figure hors compétition dans la section Séances spéciales à laquelle figure 6 films français en première mondiale. “Robuste ” (1h35) réalisé par Constance Meyer était le film d’ouverture.

Cette section parallèle cannoise organisée du 7 au 15 juillet, se consacre à la découverte des jeunes talents de la création cinématographique, du monde entier, en mettant à l’honneur leurs premiers et deuxièmes longs-métrages.