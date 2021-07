Le président de la république Kais Saied a reçu lundi matin une première dose de vaccin anti Covid-19 au centre de vaccination de la cité Errafeha à Mnihla, selon un communiqué publié lundi 12 juillet par la présidence de la république.

Saied a indiqué à cette occasion, qu’il était conscient de la situation des établissements hospitaliers et structures sanitaires en Tunisie qui connaissent une forte pression en raison de la propagation rapide du coronavirus, de l’augmentation du nombre des contaminations et des décès et de l’insuffisance du potentiel humain et de la logistique, soulignant l’engagement de l’état tunisien à poursuivre son action en vue de fournir les quantités de vaccin et les équipements médicaux, lit-on dans ce communiqué.

Le chef de l’Etat a loué les efforts déployés au quotidien par le personnel médical et paramédical dans toutes les régions du pays en vue de faire face à la pandémie de la Covid-19, faisant part de sa conviction que “la Tunisie est capable de dépasser cette situation délicate grâce à la volonté de tous les tunisiens”, ajoute le même communiqué.

Il a réitéré son appel à la nécessité de se conformer aux protocoles sanitaires en vigueur afin de venir à bout de la pandémie.