Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime rassure, dans un communiqué publié lundi 12 juillet 2021, quant à la continuité du travail de ses services durant la période allant du 8 au 31 juillet 2021, notamment ceux relatifs à l’approvisionnement de l’eau potable dans les régions urbaines et rurales, à l’approvisionnement des produits agricoles de base, au contrôle sanitaire des animaux et des plantes, aux activités indispensables aux filière agricole (irrigation…), et au gardiennage des établissements, des espaces et des bâtiments administratifs.

Le département de l’Agriculture affirme, également, qu’il veillera à assurer les services d’octroi d’autorisations nécessaires pour les opérations d’importation et d’exportation, notamment celles de produits alimentaires de base, et à garantir le transport de cadres et agents appelés à mener leurs tâches (en mobilisant des voitures administratives).

A noter aussi qu’un nombre d’agents administratifs continueront à travailler en présentiel, notamment ceux relevant du bureau d’ordre, de secrétariats…, ainsi que ceux de service de nettoyage, pour assurer la désinfection des lieux de travail.