Dans la continuité de son programme et afin d’appuyer les compétences féminines dans le cinéma, la société de production “Madame Prod” lance un appel à projets “Cinéma au féminin” pour accompagner une jeune cinéaste dans la réalisation de son premier long-métrage, informe l’Institut Goethe.

Soutenu par la Fondation Drosos, le Goethe-Institut de Tunisie et l’Institut Français de Tunisie,(IFT), le projet “Cinéma au féminin” met son savoir faire académique, technique et artistique, à disposition des jeunes talents de demain, dans l’espoir de voir plus de femmes investir le monde du septième art. La candidate retenue sera encadrée et accompagnée par une équipe de techniciennes professionnelles expérimentées du cinéma.

“Madame Prod est une boîte de production lancée en 2019 avec le projet ” Le cinéma au Féminin “. Initiée par la cinéaste Ismahane Lahmar, Madame Prod est constituée d’une jeune équipe qui développe et soutient des projets de femmes dans le cinéma.

Depuis deux ans, la société s’est donnée pour mission de viser la parité sur les plateaux de tournage et de faciliter l’accès aux femmes, aux différents métiers du cinéma, partant de la conviction que même si les femmes se font encore rares aux postes clés des métiers du cinéma, il y’a la possibilité, mais aussi la responsabilité, de changer les choses.

…C’est ainsi qu’est né le projet de la formation ” Le cinéma au féminin “.

Imaginée et pensée dans la continuité cyclique, cette formation gratuite met en place, au fil des sessions, des profils professionnels féminins prêts à intégrer le marché du travail.

Durant six mois, une équipe de femmes, issues de milieux défavorisés et/ou qui n’ont pas accès aux formations et aux métiers du cinéma est formée. Tout au long de la formation, ces jeunes femmes bénéficient d’un accompagnement en hard et soft skills et d’un apprentissage spécifique au département choisi : costume, maquillage, coiffure, écriture, réalisation, production, montage, son etc.

La formation ” Le cinéma au féminin ” leur permet de suivre sur terrain la mise en place d’un projet cinématographique depuis la phase de préparation jusqu’à la distribution.

La première session a permis la réalisation du premier long-métrage de Madame Prod, ” J’irai au diable ” de Ismahane Lahmar. La distribution dans les salles est prévue prochainement.

Une deuxième session est en cours de mise en place. Les jeunes femmes précédemment formées travailleront sur le nouveau projet de film, aux côtés des nouvelles recrues. Et c’est dans la continuité de ce programme cyclique que cet appel à projet est lancé.

Ce projet a pour mission de promouvoir les compétences féminines.

De ce fait, la candidate doit :

– Etre réalisatrice

– Avoir réalisé au moins un court-métrage

– Avoir un scénario de long-métrage déjà écrit et dont le premier rôle est féminin.

Pour candidater, il faut préparer un dossier constitué de :

– Un CV

– Le synopsis du projet

– La note d’intention de la réalisatrice

– Le scénario

– Quelques travaux précédents

– Tout élément pouvant valoriser votre envie et votre motivation à participer à cette aventure.

Les dossiers doivent être envoyés avant le 15 août 2021, à l’adresse suivante : ~lamadameprod@gmail.com

Un comité de professionnels se réunira pour choisir le projet qui bénéficiera de l’accompagnement technique et artistique et qui sera produit en 2022.

Les résultats seront annoncés en septembre sur les pages Facebook et Instagram du ” Cinéma O féminin “