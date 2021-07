L’Accumulateur tunisien Assad informe ses actionnaires que son conseil d’administration, réuni le 07 juillet 2021, a décidé de proposer à l’assemblée générale extraordinaire une augmentation du capital social par incorporation de réserves et l’attribution d’actions gratuites, d’un montant de 12 000 000 TND à prélever sur les réserves ordinaires, portant ainsi le capital social de 12 000 000 TND à 24 000 000 TND, et ce par la création et l’émission de 12 000 000 d’actions gratuites d’un nominal de un (1) dinar chacune à répartir entre les anciens actionnaires et les cessionnaires de droits d’attribution à raison d’une action nouvelle gratuite pour une action ancienne.

Ainsi, le propriétaire d’une action ancienne aura droit à une action nouvelle gratuite.

Suite à cette augmentation proposée par le conseil d’administration de la société l’Accumulateur tunisien ASSAD, le capital sera porté à 24 000 000 de dinars tunisiens divisé en 24 000 000 d’actions de 1 dinar chacune entièrement libérées.

L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour le mercredi 8 septembre 2021.