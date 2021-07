La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) critique l’octroi par le gouvernement d’aides financières à certains établissements médiatiques audiovisuels touchés par la crise sanitaire. Tout simplement qu’il (gouvernement) n’a pas respecté les principes de la transparence, de l’intégrité, de l’équité et des normes d’objectivité.

Dans une déclaration publiée mercredi 7 juillet 2021, la HAICA dit refuser, ainsi, la “politique de discrimination” adoptée par le gouvernement dans l’octroi des aides financières aux médias.

Les radios associatives ont été ignorées malgré le caractère non lucratif de ces dernières et l’importance de leur rôle dans les régions marginalisées de point de vue médiatique, déplore l’instance, appelant le gouvernement à pallier ces dépassements et à attribuer des aides instantanées aux radios associatives.

L’instance estime que la façon dont le gouvernement gère la situation financière difficile que connaissent plusieurs établissements médiatiques rappelle “la culture des avantages et des complaisances, ouvrant la voie aux suspicions d’instrumentalisation, de manipulation et de faire mainmise sur le secteur”.

Cette méthode va également à l’encontre de la bonne gouvernance en ce qui concerne la gestion des fonds publics qui exige la transparence totale, regrette-t-elle.

Pour la HAICA, le gouvernement œuvre, de manière délibérée, à l’exclure de la régulation du traitement de plusieurs dossiers du secteur et à ne pas l’impliquer dans le processus de mise en place des normes fixant l’éligibilité aux aides financières.

Il s’agit d’une “détermination à contourner les instances constitutionnelles au motif qu’elles s’attachent à leur rôle de contre-pouvoir public”.

Sur un autre plan, la HAICA invite le gouvernement à examiner, avec le sérieux requis, sa proposition de créer un fonds de soutien à la qualité des contenus médiatiques dans le but de relier les aides aux objectifs d’amélioration des contenus et de manière à garantir l’indépendance des établissements médiatiques et un haut niveau de professionnalisme.