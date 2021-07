Dans le cadre de l’appel à initiatives startups x culture à destination des startups porteuses de solutions technologiques innovantes, lancé par Expertise France à travers le projet Innov’i – EU4Innovation financé par l’Union européenne, en collaboration avec le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) et Smart Capital, 4 startups sont sélectionnées pour mettre en place des produits innovants pour la valorisation du patrimoine de Djerba.

Cette initiative est organisée dans le cadre du Sommet de la Francophonie qui se tiendra les 20 et 21 novembre à Djerba autour de la thématique « Connectivité dans la diversité : numérique comme vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone » et a pour objectif de contribuer au tourisme culturel et à la dynamique économique culturelle de la Tunisie à travers le développement de solutions innovantes.

Les projets sélectionnés sont les suivants :

Icompass : Service conversationnel intelligent, multilingue basé sur l’intelligence artificielle, en particulier le deep learning, qui a pour but de faciliter la dissémination des informations autour du Sommet.

Digital Cultural Experience : Dispositif de médiation numérique « Djerba Heritage » multiplateforme qui vise à mettre en valeur la tolérance et la coexistence des religions sur l’ile de Djerba ainsi qu’un circuit culturel avec les monuments et les expériences culturelles numériques disponibles.

Educ’ART : Jeux de kit de construction 3D avec un support en réalité augmentée et pédagogique, représentant des maquettes de monuments historiques à l’échelle, qui sera proposé dans les boutiques de souvenir à Djerba.

Historiar : Réalité augmentée et intelligence artificielle pour animer Djerbahood, et faire renaître un site historique de l’île.

Les quatre startups lauréates bénéficieront d’un accompagnement régulier pour la mise en œuvre de la solution proposée, d’une valorisation de leur projet et d’une subvention d’un montant maximum de 7000 EUR pour présenter, ou pour développer leurs produits et les opérationnaliser à Djerba dans le cadre du Sommet.

A propos du projet Innov’i – EU4Innovation

Innov’i – EU4Innovation est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien.

En savoir plus : www.innovi.tn