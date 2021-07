La ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, Imen Zahouani Houimel, a indiqué que des concertations sont en cours avec les toutes les parties intervenantes pour le lancement d’un dialogue national visant à éliminer les violences faites aux femmes dans les espaces public et privé et les crimes odieux commis sur la base du genre social.

Au cours d’une réunion tenue lundi 5 juillet 2021 avec des représentants de la société civiles actifs en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, Houimel a affirmé que son ministère est ouvert à toutes propositions et initiatives visant à mettre en œuvre les mécanismes d’un dialogue national pouvant aboutir à des résultats pratiques qui sera érigé en un “Pacte national” à même d’engager toutes les composantes de la société pour interdire, par la loi, toutes les tentatives de violence contre la femme et sanctionner ses auteurs.

Les participants à cette réunion, qui s’est tenue à distance, ont exprimé leur adhésion à ce dialogue social, en appuyant cette initiative lancée par le ministère ,appelant à la nécessité d’impliquer les différents intervenants, notamment les structures gouvernementales, pour élaborer une stratégie claire qui sera appliquée à court, moyen et long termes.