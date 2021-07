Le film ” Streams” du réalisateur Mehdi Hmili est retenu en compétition officielle de la section “Cineasti Del Presenti” de la 74ème édition de Locarno Film Festival prévue du 4 au 14 août 2021 dans la ville de Locarno, en Suisse.

Le line-up de cette édition 2021 a été dévoilé, ce jeudi 1er juillet, au cours d’une conférence de presse diffusée en ligne. Après une édition hybride en 2020, en salle et en ligne, le festival aura lieu cette année dans son format habituel. Comme la plupart des manifestations cinématographiques à travers le monde, le festival avait opté pour la version numérique, à cause de la pandémie du coronavirus.

Le cinéma arabe est largement présent à Locarno cette année, à travers des films retenus dans deux des principales sections du festival qui propose des films produits en 2021 dans ses 12 sections. ” Streams” est le seul film tunisien retenu dans les différentes sections du festival.

“Concorso Cineasti del presente ” est l’une des trois sections compétitives au festival de Locarno qui présente des films en compétition officielle dans ” Concorso internazionale ” et ” Pardi di domani “.

La section ” The Concorso Cineasti del presente ” offre une sélection de premières et secondes fictions qui font leur première mondiale dans le cadre de ce prestigieux festival. Il s’agit de films réalisés par de réalisateurs émergents issus du monde entier.

Cette section est dédiée à ” la découverte du cinéma de demain pour des films qui méritent d’être soutenus, quel que soit le genre “, peut on lire sur le site du festival. En plus du traditionnel ” Pardo d’oro ” attribué au réalisateur du film lauréat, cette section va attribuer à partir de cette année le “Prix du meilleur acteur ” et le “Prix de la meilleure actrice “.

Autour de “Streams”

” Streams” est un nouveau long-métrage de fiction (122′) écrit et réalisé par Mahdi Hmili. Il fera sa première mondiale parmi une sélection de 15 films.

“Quelle joie de représenter la Tunisie dans l’un des plus grands festivals de cinéma au monde “, a annoncé le réalisateur sur sa page facebook. Il a encore adressé ses remerciements aux producteurs, distributeurs, acteurs et techniciens qui ont contribué à la réalisation de ce film ainsi qu’à toutes “ces magnifiques personnes passionnées qui ont croisé mon chemin tout au long de cette aventure”,-lit-on encore dans un post publié, jeudi, à l’annonce du line-up.

” Streams ” est une production de Yol Film House, avec MAD Solutions pour la distribution. Ce film est une coproduction internationale entre la Tunisie, la France et le Luxembourg. Il bénéficie du soutien de trois coproducteurs, Tarantula Luxembourg, MPM Film et Clandestino Production.

La bande originale est signée par le compositeur tunisien Amine Bouhafa dont les œuvres accompagnent plusieurs films arabes et étrangers. Le casting réunit des acteurs et actrices comme Afef Ben Mahmoud, Iheb Bouyahya, Zaza, Sarah Hannachi et Slim Baccar.

“Streams” est le deuxième long métrage de Mehdi Hmili, dont la phase finale du tournage a eu lieu, fin 2019 à Mutuelleville, à Tunis. le réalisateur et scénariste demeure sur ses thèmes de prédilection et traite des questions en relation avec les plus démunis dans un pays miné par la corruption et sur fond d’un cadre politique agité.

Ce Drame social relate l’histoire d’Amel qui travaille dans une usine à Tunis. Elle vit avec son mari alcoolique, Tahar, une ancienne gloire du football local, et leur fils unique, Moumen, un gardien de foot talentueux. Pour convaincre le patron de l’usine de lui fournir un piston pour son fils, Amel trahit ses collègues qui mènent une grève.

Amel rencontre le piston : Adel, un homme d’affaires qui profite de la situation et abuse d’Amel. Mais la police les arrête, le scandale devient viral et Amel est accusée d’adultère. Relâchée après quelques mois de prison, Amel cherche son fils dans le monde des bas-fonds et doit faire face à une société tunisienne en pleine chute libre.

Le Cinéma arabe à Locarno

Dans la section ” Piazza Grande “, figure ” The Alleys ” (116′) réalisé et écrit par Bassel Ghandour qui est une coproduction entre la Jordanie, l’Egypte, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Les films de cette section sont diffusés en plein air à la fameuse Piazza Grande. La plupart des œuvres sont présentées en avant- première mondiale et européenne en présence des réalisateurs et des équipes artistiques.

Dans la section ” Concorso internazionale “, figure le film ” Al Naher ” (The River, 101) réalisé et écrit par Ghassan Salhabest qui est une coproduction entre le Liban, le Qatar, la France et l’Allemagne. Cette section offre à voir une sélection de films en avant-première qui sont issus du monde entier.

Dans la section ” Pardi di domani ” figurent ” And Then They Burn the Sea ” (13′) réalisé par Majid Al-Remaihi et produit par Doha Film Institute (Qatar) et ” Layl ” (Night, 16′) écrit et réalisé par Ahmad Saleh qui est une coproduction entre le Qatar, la Jordanie, la Palestine et l’Allemagne.

” Pardi di domani ” se compose trois compétitions pour des œuvres de cinéastes émergents (Concorso internazionale), pour des œuvres courtes de réalisateurs confirmés (concorso corti d’autore) et pour les producteurs suisses (concorso nazionale). Cette section se présente comme étant ” un territoire d’expérimentation expressive et de poésie formelle innovante qui présente des courts et moyens métrages en avant première mondiale et internationale “.

Dans la section Histoire(s) du cinéma, Heritage Online, sera présenté ” Al-massir ” (Destiny) du réalisateur égyptien Youssef Chahine. Ce film culte écrit par Youssef Chahine et Khaled Youssef est une coproduction entre l’Egypte et la France (135′, 1997). Une copie restaurée a été réalisée par la cinémathèque française avec le soutien du CNC Français (Centre national du cinéma et de l’image animée).

Histoire(s) du cinéma est un focus sur l’histoire du cinéma propose des œuvres cultes du cinéma mondial. Le festival rend hommage à l’œuvre de cinéastes et des artistes à travers des copies restaurées pour des films importants et rares (documentaires, essais, films expérimentaux et hybrides..) qui apportent un nouveau regard sur le l’histoire du cinéma.

Dans la section Semaine de la critique, ” A Thousand Fires ” (90) réalisé par le palestino-britannique Saeed Taji Farouky est une coproduction de 2021 entre la Palestine, la France, la Suisse et les Pays-Bas. Créée en 1990, la Semaine de la critique est une section indépendante organisée par l’association suisse des journalistes cinématographiques dans le cadre de Locarno Film Festival.

Parmi les jurés des différentes sections figurent le réalisateur et producteur soudanais Amjad Abu Alala et le cinéaste et artiste palestinien Kamal Aljafari. Le duo est respectivement au jury de la section première œuvre et Pardi di domani.

La qualité et la variété des thèmes sont au cœur de Locarno film festival qui présente 11 sections, trois compétitions et 20 prix. Depuis sa création il y a 73 ans, ce festival a réussi à se positionner sur la carte des grands rendez-vous européens du cinéma international. Chaque mois d’Août, la ville italo-suisse de Locarno se transforme durant 11 jours en une capitale mondiale du cinéma d’auteur.