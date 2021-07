L’Association ” les Amis des Oiseaux ” (AAO) a signé, mercredi 30 juin 2021, la charte de coopération entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les associations de la société civile.

Cette charte vise à consolider la relation entre l’institution législative et le citoyen, selon un communiqué de l’AAO publié jeudi 1er juillet 2021, ajoutant que l’objectif est de favoriser l’écoute des composantes de la société civile, consolider les traditions de dialogue et de coopération entre les deux côtés et établir le principe de gouvernance ouverte.

Il s’agit également de reconnaître le rôle de la société civile en tant que partenaire actif et créer une intégration fonctionnelle au service du pays et du citoyen.

Pour l’AAO, la charte en question contribuera à la consolidation de la conscience environnementale chez les représentants du peuple qui seront plus attentifs aux questions environnementales, lesquelles sont liées aux conditions du vie du citoyen et le développement de la situation dans le pays.

L’AAO a rappelé dans ce cadre que les fondements de cette charte découlent de la constitution de 2014 et de son contenu visant à établir un système républicain, démocratique et participatif fondé sur l’autorité du peuple.

Il s’agit aussi du principe de citoyenneté, outre la bonne gouvernance, les droits de l’homme et la participation de la société civile aux affaires publiques à travers la liberté d’expression et le droit d’accéder à l’information.

A rappeler, l’ARP a adopté, le 10 juillet 2020, le projet de charte. Sa signature a été retardée à cause de la propagation du Covid-19.

La charte a été publiée depuis, le 4 juillet 2018, sur le site officiel de l’ARP, pendant une année, afin de permettre à la société civile de formuler des propositions et donner leurs avis sur son contenu. La plupart des propositions des associations sur le projet de la charte, ont été approuvées.