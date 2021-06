Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem, estime important de réfléchir à un nouveau système alimentaire en Tunisie à la lumière des défis que connaît le pays, tels que les changements climatiques et la pénurie des ressources en eau. C’est en tout cas ce qu’on lit dans un communiqué du département de l’Agriculture rendu public lundi 28 juin 2021.

Il s’agit de s’adapter et de trouver d’autres solutions pour fournir des aliments aux prix abordables pour tous les Tunisiens, a-t-il dit, lors de la clôture de la Concertation nationale sur les systèmes alimentaires, notant que la Tunisie a atteint son autosuffisance dans les filières de la production des produits laitiers, de la viande blanche, des légumes et des fruits.

Indice de sécurité alimentaire…

Le pays importe toujours 50 % des céréales destinées à la consommation, dont 60% sont destinées pour satisfaire les besoins en fourrages, rappellera Kraiem, même s’il estime que l’indice de sécurité alimentaire en Tunisie s’améliore (la Tunisie occupant le 59ème rang parmi 113 pays classés dans cet indice).

Fadhel Kraiem explique ce progrès par l’évolution de la production et de la productivité, ainsi que par la mise en place des programmes de développement agricole diversifiés, la préservation des ressources naturelles, l’extension de la culture irriguée et la diversification des produits compétitifs.

Qualité des produits agricoles

S’agissant de la qualité et la sécurité des produits agricoles, le ministre a précisé que la Tunisie œuvre à assurer la sécurité sanitaire, la qualité des produits alimentaires et de l’alimentation des animaux pour assurer la santé des hommes et des animaux et prévenir les risques sanitaires.

Cette rencontre est organisée dans le cadre des préparatifs de la contribution de la Tunisie au Sommet mondial sur les systèmes alimentaires que l’ONU projette de tenir en septembre 2021.