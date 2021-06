La sous secrétaire d’Etat américaine adjointe, Wendy Sherman, a affirmé, au cours d’un entretien par visioconférence, vendredi 25 juin 2021, avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, que les Etats-Unis d’Amérique constituent un allié stratégique et important de la Tunisie. Elle a souligné l’engagement de son pays à consolider les relations bilatérales dans divers domaines.

Citée dans un communiqué de la présidence du gouvernement, elle a ajouté que son pays soutient la Tunisie dans les domaines économiques, financiers, sociaux et de la santé. “Nous sommes aux côtés des Tunisiens dans leur lutte contre la pandémie”, a-t-elle soutenu, relevant que “les USA ont placé la Tunisie parmi les premiers pays qui bénéficieront de dons américains de vaccins anti-Covid-19”.

Sur un autre plan Sherman a exprimé la volonté de Washington de poursuivre à soutenir la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds monétaire international en vue de rétablir les équilibres financiers dans le pays et réaliser le développement escompté.

La responsable américaine a salué les efforts déployés par le gouvernement pour asseoir les fondements de la bonne gouvernance, combattre la corruption et garantir l’indépendance de la justice, consolider le dispositif des droits de l’homme et parachever la mise en place des instances constitutionnelles.

Elle a souligné, dans ce sens, l’importance de l’installation de la Cour constitutionnelle et de garantir la stabilité politique, selon la même source.

De son côté, Hichem Mechichi a mis en avant les relations historiques privilégiées établies entre les deux pays et la volonté commune de les consolider dans divers secteurs et de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique et fructueux. Il a insisté sur le souci du gouvernement de renforcer la stabilité politique et d’atteindre ses objectifs dans les domaines économiques et sociaux avec le soutien des partenaires stratégiques de la Tunisie.