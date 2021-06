Performante, racée, innovante, chère à l’achat mais économique à l’utilisation. En un mot, la Taycan ne laisse pas indifférent car elle suscite l’émotion.

La dernière née de Porsche, 100% électrique celle-là, à savoir la Taycan a été présentée au public dans la soirée du jeudi 24 courant. Le lendemain, des séances de test drive étaient prévues à l’adresse des clients et des amoureux de la marque. L’événement a été joliment scénarisé. On a projeté une vidéo en noir et blanc, muette tant les performances du modèle parlaient d’elles-mêmes.

Songez donc la Taycan passe de 0 à 100 km en moins de 5 secondes. En dévoilant la voiture, iBrahim Debache, DG d’Ennakl Automobiles, égrenait les spécifications du modèle. Ce dernier né de la marque “au cheval noir cabré” est truffé de technologies embarquées pour le plus grand plaisir des conducteurs, annonçait-il, enthousiaste.

La mobilité électrique devient une réalité et à ce niveau de standing, laissait-il entendre, car “Soul Electrified” elle procure des sensations fortes. La Taycan exhibe un design assez emblématique de la maison. A l’avant elle se profile comme la 918 Spider et à l’arrière elle rappelle la légendaire 911. Ce Mix de silhouette procure au modèle une certaine splendeur et en effet la Taycan possède une individualité propre. Et si singulière.

“Hey Porsche”

Les technologies embarquées se déclinent à l’intérieur en divers écrans de toute beauté à l’effet d’informer le conducteur de toutes les indications concernant l’état de marche, la charge de la batterie, la climatisation et bien d’autres indicateurs. L’éclairage LED est à un niveau de sophistication avancée.

Extrême fantaisie, le modèle est équipé de reconnaissance vocale. Il suffit de lancer un Hey Porsche et de vous installer aux commandes.

Recharge gratuite

iBrahim Debache tenait à rassurer les clients de la marque. Taycan est facilement rechargeable même à partir de bornes usuelles comme à la maison ou au bureau. Elle n’est pas particulièrement gloutonne. En 5 heures de temps, la batterie est chargée à bloc.

En partenariat avec divers hôteliers et restaurateurs ainsi que certains pétroliers, a aligné sur l’ensemble du territoire une chaine de bornes de recharge de sorte qu’en tous points de la Tunisie la recharge soit accessible. Elle serait même gratuite.

Ennakl a installé un “High voltage Center” dédié à la maintenance de la Taycan.