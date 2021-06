L’accélérateur d’innovation sociale “Lab’ess” vient de lancer la 8e promotion de son incubateur au profit de 10 nouveaux porteurs de projet à impact environnemental.

Les dix projets retenus ont été sélectionnés parmi 240 idées de projets, présentés suite au lancement, le 1er avril 2021, d’un appel à candidature.

Il s’agit de projets innovants et soucieux de l’environnement, indique “Lab’ess”, dans un communiqué.

C’est une alternative aux sacs en plastique baptisée “CHKARTY“. Le projet consiste en une marque de sacs et accessoires éco-responsables et artisanaux, conçus à partir de tissus récupérés.

PERMALUDIK : sensibilise les petits et grands à la protection de la nature au travers d’animations socioculturelles de revalorisation d’emballages.

SOURIRES AUX ANGES : est une marque de produits naturels pour bébés.

FUNGI CIRCLE : une ferme urbaine qui collecte et recycle les déchets de café et de bois pour la production de champignons comestibles et médicinaux mais aussi d’engrais organiques.

RUCHE & MIEL : Incite les compétences numériques à rester en Tunisie par le biais d’une école et d’un studio de développement d’applications mobiles éco-responsables.

CAURI : est une marque de culottes menstruelles lavables, réutilisables et écologiques, qui se substituent aux protections hygiéniques jetables.

COMPOROLL : transforme vos déchets de cuisine et de jardin en un fertilisant organique grâce à son composteur rotatif.

BLUE TN : est un média digital 100% dédié aux questions environnementales.

BIOHEAT : est une entreprise de revalorisation des grignons d’olives pour la production d’énergie sous forme de briquettes combustibles.

BOKASHI BOX : propose un meuble de cuisine zéro déchet allant du composteur d’appartement à la jardinière pour revaloriser ses déchets.

En effet, “Lab’ess” forme, finance et accompagne, durant 6 mois, des porteurs de projets innovants qui apportent des réponses viables à des problèmes environnementaux et sociaux.

Chaque porteur de projet bénéficie d’une formation, dont la valeur est estimée à 20 000 dinars. Ce dispositif d’accompagnement complet profite de l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD), de la banque UBCI et du projet Innov’i – EU4Innovation.