L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a renouvelé sa confiance envers le Centre de Formation internationale et de recherche en santé de la reproduction et population (CéFIR) relevant de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) en le choisissant, pour la quatrième fois, comme un centre collaborateur dans les domaines de la santé de la reproduction et la population, pour la période de juillet 2021 à juillet 2025, selon un communiqué publié vendredi 25 juin 2021 par l’office.

Au cours de cette période de cinq ans, le Centre poursuivra sa coopération avec l’Organisation mondiale de la santé à travers le développement des compétences et des connaissances, la mise en œuvre de la recherche médicale et démographique et le développement de formules pour la gestion des programmes liés aux domaines de la famille, du planning et de la santé sexuelle et reproductive aux niveaux national et régional.

L’extension de la coopération entre les deux parties reflète la confiance que le centre a acquise de la part de l’Organisation mondiale de la santé sur la base de sa position scientifique et compte tenu de sa capacité à développer des relations, des programmes de travail et des partenariats aux niveaux national et régional, outre la conformité de ses plans de travail et orientations avec les priorités et références de l’Organisation de la santé, notamment en ce qui concerne l’appui technique aux pays de la Méditerranée orientale à travers l’échange d’expériences, la formation et l’encadrement technique sur le terrain dans les domaines du planning familial et de la santé reproductive.