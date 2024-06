Un protocole d’accord visant à rapprocher davantage et à améliorer la qualité des services destinés aux personnes vulnérables dans les domaines de la santé sexuelle et de la reproduction a été signé mardi entre l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) et la Fédération allemande pour l’éducation des adultes en Afrique du Nord (DVV International Tunisie).

Cet accord prévoit la création d’un Laboratoire de Numérisation au Centre de documentation, d’édition et des archives de l’ONFP afin de numériser les documents et les divers supports éducatifs disponibles, contribuant, ainsi à faciliter l’accès à l’information et à mettre en place un système de gestion intégré au profit des différentes parties prenantes.

Il s’agit aussi de mettre en place un club de santé adapté aux personnes vulnérables pour les orienter et les sensibiliser à certaines maladies et comportements à risques outre l’organisation de sessions de formation au profit des cadres et des prestataires de l’ONFP en micro planification et en communication gestuelle, et la programmation de journées d’information dans la région du Grand Tunis pour la promotion de l’application mobile numérique «ONFP+».

L’accord stipule aussi l’organisation d’une activité culturelle à Tunis sur la prévention de la violence à l’égard des filles, des femmes et des groupes vulnérables, lors de la campagne des 16 jours d’activisme pour lutter contre la violence faites aux femmes et aux filles.

Cet accord instaure une nouvelle phase de partenariat entre l’ONFP et DVV International Tunisie qui contribue à intégrer davantage les personnes vulnérables, et à faciliter leur accès aux services SSR d’une manière équitable et globale.

Ont procédé à la signature du protocole d’accord, le président et Directeur Général de l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP), Mohamed DOUAGI et la Directrice Régionale de la Fédération allemande pour l’éducation des adultes en Afrique du Nord (DVV International Tunisie), Dounia BENMILOUD.