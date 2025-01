La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri a appelé mardi, au cours d’une séance de travail au siège du ministère consacrée aux programmes de coopération et de partenariat avec l’office national de la famille et de la population (ONFP), à la nécessité de redoubler d’efforts afin de traiter les défis auxquels sont confrontées les familles tunisiennes à l’instar de la régression des indicateurs des naissances, d’allaitement naturel et des taux de mariage.

Au cours de cette réunion à laquelle a pris part le directeur général de l’ONFP Mohamed Douagi, la ministre a souligné l’importance de consolider l’action commune dans les domaines liés au renforcement des capacités de la famille tunisienne à même de garantir sa cohésion, selon un communiqué publié mardi sur la page facebook du ministère.

De son côté, Douagi a relevé l’importance de la coopération fructueuse avec le ministère de la famille et la coordination dans les différentes activités de sensibilisation en matière de santé reproductive, du planning familial et de la santé familiale dans les différentes régions du pays pour favoriser l’accès d’un plus grand nombre de bénéficiaires parmi les femmes et les familles à ces prestations.

A cette occasion, les deux parties ont convenu de mettre au point un plan d’exécution pour promouvoir la coopération au cours de l’année 2025 qui tient compte de l’aspect préventif et de sensibilisation.