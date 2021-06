Le 2e Dialogue de l’UE avec le secteur privé sous le thème ” l’internationalisation et l’accès aux marchés internationaux de la PME en Tunisie : défis et opportunités à l’ère du post-Covid-19 ” s’est tenu le mercredi 23 juin 2021, selon un communiqué de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Il s’inscrit dans le cadre de l’action ” Du point de vue de l’entreprise : série de dialogues UE-Secteur privé “.

L’antenne de l’Union européenne à Tunis rappelle que la pandémie de Covid-19 a durement frappé l’économie tunisienne, entraînant un ralentissement économique sans précédent qui affecte particulièrement les PME. Toutefois, les entreprises qui ont moins souffert de la pandémie sont souvent celles qui ont pu maintenir une activité internationale”.

En effet,” la présence internationale des entreprises est un levier stratégique qui leur offre une plus grande indépendance, notamment grâce à une répartition des fournisseurs/clients sur différentes zones géographiques. Ainsi, l’internationalisation constitue un facteur important permettant de soutenir la production, la distribution, les ventes et l’activité des entreprises aux marchés

internationaux”.

“C’est autour de cette thématique de l’accès aux marchés internationaux et sur la base d’un diagnostic partagé, qu’a porté ce dialogue thématique franc et constructif entre la Délégation de l’UE et les acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat et du financement tunisien”.

“L’objectif commun de ce dialogue, est de contribuer à la prospérité et à la stabilité de la Tunisie, en particulier dans le contexte de la reprise post-COVID19, en soutenant notamment le gouvernement tunisien pour créer de nouvelles opportunités en faveur des PME et les aider à conquérir de nouveaux marchés, dans l’UE ou ailleurs”.

Parmi les points clés de la réflexion et de ce diagnostic commun, ce dialogue a fait ressortir “l’importance d’un véritable accompagnement des PME tunisiennes dans leur démarche exportation/internationalisation sur les marchés internationaux traditionnels, ainsi que de nouveaux marchés et de les soutenir également, pour intégrer les chaines de valeurs globales”.

De même, l’accent a été mis sur “l’importance de favoriser le développement de nouveaux mécanismes de soutien aux PME, pour leur permettre de prospecter de nouveaux marchés et d’accéder à des services administratifs digitaux”.

Il est aussi “nécessaire de soutenir l’amélioration et le développement des infrastructures et des services de logistique et de transport, afin de permettre aux PME d’être compétitives sur les marchés internationaux cibles” et de “renforcer et d’améliorer l’offre publique et commerciale de solutions de financement et de couverture de risques, en adéquation avec les besoins spécifiques des entreprises exportatrices”.