La durabilité, le partage des expériences et leur vision de l’avenir du tourisme : qu’en pensent les jeunes de 12 à 18 ans ? Le “Sommet mondial du tourisme des jeunes” accueillera un groupe d’enfants sélectionnés dans le monde entier pour chercher les réponses.

Le 1er Sommet mondial du tourisme des jeunes (23-25 août 2021, Sorrento, Italie), le premier du genre dans le monde, permettra aux jeunes participants de vivre une expérience unique, dans le but de promouvoir l’engagement des jeunes dans le secteur du tourisme et de donner aux générations futures les moyens d’agir pour un monde plus durable.

Organisé par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en collaboration avec le ministère italien du tourisme et l’Office national italien du tourisme, le sommet se déroule dans le cadre de la présidence italienne du G20 cette année.

Unis sous la même bannière

Avec cette initiative, l’OMT rejoint le reste de la famille des Nations Unies en reconnaissant activement la contribution vitale des jeunes au développement continu des sociétés.

« Les enfants et les jeunes ne sont pas seulement nos futurs dirigeants, mais des acteurs importants d’aujourd’hui, et nous pouvons les responsabiliser et les faire participer dès aujourd’hui », déclare Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l’OMT. « En tant que leaders de demain, il est essentiel que les jeunes participent à l’élaboration et au façonnement de la vision globale de l’avenir ».

Modèle de l’OMT

Suivant le modèle de l’Assemblée générale de l’OMT, les participants adopteront leur propre déclaration sur l’avenir du tourisme. Le document sera présenté lors de la 24e session de l’Assemblée générale de l’OMT (12-15 octobre 2021, Marrakech, Maroc).

L’événement comprendra une variété d’activités interactives et verra la participation de personnalités mondiales de premier plan qui partageront leurs expériences du tourisme dans le sport, la musique, la gastronomie et l’industrie cinématographique.