Le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors annonce, dans un communiqué publié mercredi 23 juin 2021, l’ouverture des candidatures pour l’obtention du prix national pour les droits de l’enfant au titre de l’année 2020 et ce, du 1er au 31 août 2021.

Ce prix est attribué aux personnalités, organisations, institutions et organismes qui se sont distingués par des œuvres à caractère non lucratif ayant contribué au développement des capacités culturelles et créatives de l’enfant et à l’ancrage des valeurs civiques et humaines chez ce dernier outre la prestation d’éminents services dans le domaine des droits de l’enfant, de sa protection et de son épanouissement.

Le prix national pour les droits de l’enfant est a été créé en vertu du décret n°2014- 3913 du 17 octobre 2014, modifié par le décret gouvernemental n°2018-779 du 13 septembre 2018.