Le nouvel organisme de gestion et de promotion de la destination Djerba et le nouveau guide touristique de l’île seront présentés au au grand public le 9 juillet 2021.

Le DMO – pour Djerba Management Organisation – a été créé en février 2021, afin de rassembler les différents acteurs promoteurs du tourisme sur l’île de Djerba dans l’objectif de diversifier et renouveler l’image de la destination, en intégrant toutes les offres de tourisme, notamment balnéaire, sportive, culturelle, patrimoniale, de repos, de loisirs et de santé.

Il fédère ainsi les prestataires indépendants et les principales fédérations professionnelles du secteur, en partenariat avec l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et les municipalités de Djerba.

Cet événement est ouvert aux acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, engagés dans le développement et la diversification du tourisme en Tunisie et intéressés par ce modèle de gouvernance du tourisme sur l’île de Djerba.

Le DMO Djerba est le 2ème DMO en Tunisie après la Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar créée en 2018.

Ce modèle de gouvernance du tourisme a été initié depuis 2014, par la Fondation Swisscontact en partenariat avec le ministère du Tourisme et l’ONTT, dans le cadre de projets de coopération financés par le Secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO).