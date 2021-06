Un mémorandum d’entente pour renforcer la coopération tuniso-émiratie dans le domaine de l’aviation civile, a été signé lundi, entre la direction générale de l’aviation civile relevant du ministère du transport et de la logistique et l’Instance générale de l’aviation civile aux Emirats Arabes Unis (UAE).

Son objectif est de mettre en place un cadre de coopération technique dans le domaine de l’aviation civile et renforcer le partenariat entre les deux parties.

Il a été signé par le directeur général de l’aviation civile au ministère du Transport et de la Logistique Habib Makki et le directeur général de l’Instance émiratie, Mohamed Seif Souidi, en présence du ministre du Transport et de la Logistique Moez Chakchouk.

Les responsables des deux pays ont exprimé la volonté de renforcer la coopération et l’échange d’expertises dans tous les domaines de l’aviation civile, notamment le transport aérien, l’environnement, la protection des droits des passagers, la concurrence loyale, la législation, l’organisation du secteur de l’aviation civile et la formation.