Pour la première édition de Jaou photo dont un appel à candidatures vient d’être lancé sur la thématique du corps, une grande exposition consacrée à la photographie se tiendra à Tunis du 16 au 30 septembre 2021 réunissant artistes photographes tunisiens et étrangers.

Cette édition est organisée par la fondation Kamel Lazaar (KLF), l’Institut français de Tunisie (IFT) et La Colonie, lieu de débats et d’échanges né à Paris et récemment devenu nomade. Au cours de ces deux semaines, Tunis vivra à l’heure du l’art et du dialogue, de l’émotion visuelle et des trésors de la pensée.

L’exposition sera accompagnée d’un symposium pluridisciplinaire sur la thématique du corps.

Au moment où les œuvres des artistes investiront les rues et les lieux de culture de la ville, des débats et des workshops auront lieu, selon les organisateurs, dans l’ancienne bourse de Tunis autour d’un sujet à la fois central dans le contexte de nos sociétés dématérialisées et très particulier aux cultures du Maghreb: le corps.

Dans ce sens, un appel à participation a été lancé à des candidats de tout age, professionnels ou amateurs d’arts avertis, pour travailler sur la thématique du corps qui, libéré de sa représentation, se donne à voir comme présence : trace tangible du corps de l’artiste à l’œuvre. Ce même corps libéré de sa représentation se donne à voir aussi comme absence : trace de l’espace et du temps. Le corps qu’il soit individuel et/ou collectif, utilisé comme support de création et de projection, offre la possibilité d’ouvrir dans l’espace public contemporain, un paysage à la fois intime et public.

Cet appel est une invitation à travailler sur le corps sous toutes les dimensions politiques, oniriques, affectives, esthétiques et économiques qui nous relient.

Souhaitant encourager la création artistique, l’appel s’adresse à des candidats de tous âges, professionnels ou amateurs d’art avertis, individuels ou collectifs. Les candidats doivent être de nationalité tunisienne ou/et résident en Tunisie. La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 9 juillet 2021 à minuit (heure tunisienne).