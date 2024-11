L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille du 25 novembre au au 13 décembre 2024, l’exposition World Press Photo 2024, intitulée «Visual Voices : La puissance du photojournalisme en temps de défis ».

Organisée par l’ambassade des Pays-Bas en Tunisie, en partenariat avec l’organisation Journalists for Human Rights (JHR), la Fondation World Press Photo, et avec le soutien de l’IFT, l’exposition présente les photographies primées au concours annuel de la fondation, sélectionnées par un jury indépendant.

Elle met en lumière le meilleur du photojournalisme et de la photographie documentaire internationale, offrant aux visiteurs l’opportunité de s’immerger dans des récits visuels percutants et de s’interroger sur des questions cruciales de notre époque.

Parmi les lauréats de cette année, le photographe tunisien Zied Ben Romdhane qui s’est distingué avec sa série primée “L’Evasion”. Partageant son temps entre Montréal et Tunis, Zied Ben Romdhane explore les disparités sociopolitiques entre les régions intérieures et les zones côtières de la Tunisie. Sa Série “L’Evasion” propose une immersion au cœur de la jeunesse tunisienne dans le contexte des années suivant le Printemps arabe (2011), une période marquée par un élan d’espoir vers la démocratie, la justice sociale et la liberté d’expression.