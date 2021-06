La Technopole Sfax et son incubateur technologique “CoStarT” organisent la deuxième édition du Hackathon Tunisian Smart Cities.

Ce Hackathon qui se tiendra en ligne sera axé autour de l’innovation et des nouvelles technologies dédiées à la transformation digitale des villes tunisiennes en villes intelligentes pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens.

Il réunira des entrepreneurs, des entreprises, des startups, des étudiants, des designers, des chercheurs, des développeurs et toutes les personnes soucieuses de développer leurs villes en se basant sur les standards internationaux des villes intelligentes et de créer des solutions permettant de résoudre les problèmes au niveau des municipalités.

Il est organisé en partenariat avec l’ATI (Tunisie Internet), la Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT), l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), la section tunisienne de l’organisation internationale (IEEE), l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT) et le partenaire officiel de cet événement GIZ Tunisie. Les inscriptions des participants doivent se faire avant le 15 juillet 2021.

L’objectif de ce challenge c’est de faire émerger des projets à forte valeur ajoutée qui résolvent les différents problèmes dans les municipalités et de stimuler la créativité et l’esprit de coopération. Les municipalités tunisiennes représentent la cible principale pour le déploiement des meilleurs projets avec l’appui des divers partenaires.

Pour rappel, le “Hackathon Smart Cities 2020”, a débuté le 2 août 2020 et a pris fin le 12 novembre 2020. Six thématiques ont été développées pour Hackathon Smart Cities 2020, à savoir : Smart Governance, Smart Health, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Waste, Smart Food and Agriculture.

Le Hackathon, s’est déroulé entièrement en ligne et a enregistré plus de 200 inscriptions réparties entre 30 start-up et 180 inscriptions individuelles (chercheurs, designeurs, étudiants…) de plusieurs régions du pays. 8 solutions ont au final été appréciées par le comité de jury et 3 primées.