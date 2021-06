DÃ©veloppement durable : Signature dâ€™une convention entre lâ€™APIA et le MEDREC

Une convention-cadre de partenariat, visant le renforcement de différentes initiatives relatives à l’économie d’énergie, le développement durable et la lutte contre le changement climatique a été signée entre l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et le Méditerranéen Renewable Energy Centre (MEDREC) un groupe de réflexion et une plateforme opérationnelle de coopération régionale, a été signé jeudi à Tunis.

L’APIA a précisé que cette convention concerne l’économie d’énergie et l’accélération de la transition énergétique, le développement durable à travers l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur agricole, et la lutte contre le changement climatique.

Ainsi, les principales actions prévues dans cette convention portent sur la co-élaboration d’un plan de développement de l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur agricole, le renforcement des capacités de l’APIA en matière d’étude, d’évaluation des projets et de formulation des requêtes de financement auprès des bailleurs de fonds, ainsi qu’en termes de suivi et d’ évaluation post création.