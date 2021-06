Une convention de partenariat pour donner l’accès aux crédits aux organisations professionnelles agricoles et aux producteurs de pomme de terre des hauts plateaux et faciliter le préfinancement de la semence, vient d’être signée entre l’Agence de promotion des Investissements Agricoles (APIA), le Centre technique de la pomme de terre et d’artichaut (CTPTA), l’Association de microcrédit (AMC) de Foussana et le projet ” Innovations pour l’Agriculture et l’Agro-Alimentaire ” (IAAA) de la GIZ Tunisie.

“Ce partenariat vise l’ancrage et la durabilité de la culture de la pomme de terre des hauts plateaux à travers la mise en place d’un fond de microcrédit auprès d’une institution de microfinance, afin d’assurer l’autonomisation des producteurs pour l’achat des semences de qualité et ainsi contribuer à l’amélioration des rendements et des revenus”, a précisé la GIZ Tunisie.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du projet IAAA de la GIZ Tunisie mandaté par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, en partenariat avec l’ APIA – Agence de Promotion des Investissements Agricoles , sous la direction du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.