Gardiennes d’un savoir-faire ancestral, les femmes de Sejnane ont permis à la Tunisie son inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Pour leur rendre hommage, une exposition-vente se tient à l’Institut français de Tunisie (IFT), du 17 au 19 juin de 10h à 19h, afin de faire (re)découvrir des créations originales.

Organisées par l’Association Citoyenneté pour la Démocratie participative (ACDP), ces journées seront l’occasion de venir à la rencontre des artisanes de l’association Zahoua et d’assister à une démonstration des étapes et des techniques de la préparation à la fabrication finale.

Il s’agit également d’une collaboration entre les deux rives, l’Association Citoyenneté pour la Démocratie participative étant en partenariat avec le Centre de ressources et d’animation pour le développement et la solidarité international (CDSI) sur ce projet à Boulogne-sur-Mer, dans le cadre des Rencontres méditerranéennes visant l’échange interculturel et citoyen de part et d’autre de la Méditerranée.