Un mémorandum d’entente de coopération tuniso-italienne dans le domaine du développement au titre de la période 2021-2023 a été signé, mercredi, à Rome, entre le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi et son homologue italien, Luigi Di Maio.

En vertu de ce mémorandum, l’Italie accordera à la Tunisie un prêt de 200 millions d’euros (50 millions d’euros sous forme de don et 150 millions d’euros sous forme d’un prêt à un taux préférentiel) dont l’objectif est de financer des projets de développement et de relance économique.Ces projets portent sur certains secteurs dont l’agriculture, l’emploi, la formation professionnelle et l’intégration des jeunes.

La signature de ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre de la visite officielle de deux jours, entamée mercredi, par le président de la République, Kais Saied, en Italie, sur invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella.