Le coordinateur de la participation de la Tunisie au salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement ” Pollutec “, Chokri Nsib, a indiqué, mercredi, que la Tunisie présentera, lors de cet événement, une série de projets environnementaux aux bailleurs de fonds, précisant que les besoins financiers pour le secteur environnemental, sont estimés à environ 2 milliards de dinars, d’ici 2030.

Nsib a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que la Tunisie sera l’invitée d’honneur de cette nouvelle édition du salon Pollutec, qui se tiendra à Lyon (en France), du 12 au 15 octobre 2021.” Pollutec est considéré comme l’un des événements internationaux les plus importants dans le domaine environnemental. Il attire plus de 100 000 visiteurs, et de 2500 à 3000 entreprises exposantes “, a-t-il dit.

Cet évènement constitue une occasion pour présenter les dernières innovations technologiques, et aussi un rendez-vous pour attirer des bailleurs de fonds. C’est une opportunité pour la Tunisie d’exposer des projets environnementaux à financer.

D’après le responsable, la Tunisie peut aussi, présenter son expérience et ses expertises dans plusieurs activités environnementales, telles que l’assainissement, les énergies renouvelables et la gestion des déchets.

L’objectif est d’exporter son savoir faire vers des pays étrangers, notamment africains.

Nsib a fait savoir que la délégation tunisienne participant à Pollutec comptera environ 200 responsables d’établissements gouvernementaux et privés, ajoutant que l’espace réservé aux sociétés tunisiennes s’étend sur une superficie de 160 m2.”

La Tunisie cherche à trouver des solutions techniques et des bailleurs de fonds prêts à financer des projets environnementaux, notamment dans le domaine des déchets, étant donné que notre pays envisage de s’orienter vers la valorisation des déchets “, a t-il souligné. Et d’ajouter que les responsables tunisiens veilleront, lors du salon, à identifier les solutions techniques les plus adéquates dans le domaine de la dépollution, de l’assainissement, des énergies alternatives, et de la dépollution marine.