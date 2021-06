La Tunisie célèbre la Journée de l’enfant africain, qui coïncide avec le 16 juin de chaque année, sous le slogan ” Pour une Afrique digne des enfants “.

Dans un communiqué publié à cette occasion, le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors a réaffirmé la détermination de la Tunisie à mettre en œuvre ses engagements internationaux, de consacrer les principes internationaux des droits de l’enfant et à soutenir les droits de l’enfant et les protéger contre les dangers qui les menacent par des mécanismes de sensibilisation, d’éducation, de formation, de participation, d’écoute, de dialogue et de diffusion de la culture des droits de l’enfant conformément aux principes et objectifs de la Convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions du Code de protection de l’enfance.

Le ministère attire également l’attention sur la croissance de nombreux phénomènes et dangers qui menacent les enfants, en particulier face à la propagation de la pandémie du coronavirus, tels que le travail des enfants, la violence à leur encontre, la traite des êtres humains et autres, notant que les Nations Unies ont déclaré 2021 comme Année internationale de la résistance au travail des enfants dans le but d’alerter sur l’ampleur du phénomène dans le monde et de mobiliser l’opinion publique.

Il appelle à cet égard tous les pays africains à coordonner davantage pour lutter contre ces phénomènes et protéger les enfants de toutes les formes de violence et d’exploitation.

Le ministère rappelle que tous les enfants en Tunisie ont les mêmes droits à la protection en vertu des dispositions du chapitre 20 du Code de protection de l’enfance, appelant toutes les composantes de la société à s’opposer à ces pratiques et à signaler tous les abus, que ce soit par le biais du numéro vert du ministère (1809) ou des bureaux régionaux des délégués à la protection de l’enfance, en plus du portail électronique de réception des avis et des signalement des sites qui contiennent des vidéos et des images d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet ( lien : https://report.iwf.org.uk/tn).

Le ministère renouvelle aussi son soutien à toutes les questions relatives à l’enfance dans le monde, sa ferme détermination à résister à toutes les formes de menaces et de discrimination, et son souci d’assurer le bien-être de tous les enfants.