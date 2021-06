Le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors a appelé, samedi 12 juin 2021, les enfants, les familles, les citoyens et les composantes de la société, à signaler toutes les situations d’enfants en danger réaffirmant son engagement à défendre les droits de l’enfant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le travail des mineurs et leur protection des différentes formes d’exploitation économique.

Dans un communiqué publié à l’occasion de Journée mondiale contre le travail des enfants, le ministère souligne la nécessité de signaler tous les abus dont l’enfant est victime, en contactant le numéro vert 1899, ou les bureaux régionaux des délégués de protection de l’enfance ou encore en appelant le 1809 pour bénéficier d’une assistance psychologique fournie aux enfants et aux familles.

Il a en outre signalé qu’il s’emploiera à intensifier la sensibilisation, la formation, l’écoute et le dialogue et à diffuser la culture des droits de l’enfant.

Selon le communiqué, le ministère de la femme, de la famille et des séniors travaille en concertation avec les autres départements et avec des organisations nationales chargés par la mise en œuvre du plan national de lutte contre le travail des enfants à travers le renforcement du cadre juridique et la mise en place des mécanismes de lutte contre le travail des mineurs.

Par ailleurs le ministère met en garde contre l’impact socio-psychologique et sanitaire de la COVID-19 sur les enfants et les familles notamment les pauvres et démunis faisant remarquer que dans de telles situations, les enfants sont souvent exposés à l’exploitation économique.