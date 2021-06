Un nouveau programme d’incubation en technologies de santé destiné aux jeunes entrepreneurs de la région du Sahel vient de voir le jour sous l’appellation “Health & Tech”.

Lancé par l’Association Jeunes Leaders, ce programme permettra de présenter les projets de création de startups via un accompagnement et un financement, sous forme de fonds d’amorçage, selon un communiqué publié, vendredi 11 juin, par l’association.

S’inscrivant dans le cadre du projet INNOVI financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, ce programme s’adresse aux porteurs de projets qui souhaitent apporter des solutions innovantes et des technologies à des problèmes touchant le secteur sanitaire.

Ainsi, les personnes souhaitant s’inscrire à ce programme doivent répondre à l’appel à candidatures dont la date de clôture est prévue le 15 juin courant.

Health & Tech offrira aux 10 candidats sélectionnés un programme qui se déroulera sur 15 mois essentiellement dans les villes de Monastir et Sousse.

Le programme prévoit notamment des formations et un accompagnement personnalisé pour outiller les entrepreneurs, les coacher à préparer leurs Business Plans et une compétition pour bénéficier d’un fonds d’amorçage. Les entrepreneurs pourront avoir un accès plus facile aux levées de fonds d’une valeur totale de 10 000 euros (2 500 euros pour chaque lauréat).

Lancé en 2019, INNOVI est un projet de 5 ans d’appui au renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne à hauteur de 14,5 millions d’euros et mis en œuvre par Expertise France.