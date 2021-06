La ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors, Imen Houimel, annonce, jeudi 10 juin 2021, le lancement d’un portail électronique de signalement des abus et exploitation sexuelle des enfants à travers internet dans le cadre d’un projet commun avec le Conseil de l’Europe, l’Observatoire de contrôle d’internet (Internet Watch Foundation) et l’UNICEF.

Au cours d’une conférence de presse, Houimel a indiqué que ce portail électronique, le premier du genre dans le monde arabe, permettra de signaler les contenus, images et vidéos préjudiciables aux enfants.

“Ce portail électronique permettra de recenser les contenus et de supprimer les images et vidéos signalés et d’identifier les victimes parmi les enfants afin qu’ils puissent être pris en charge psychologiquement par le délégué de protection de l’enfance et d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes”, a-t-elle souligné.

Elle a affirmé que ce portail permettra de protéger davantage les enfants contre “l’invasion numérique” et les “dangers de la toile”, notamment avec l’expansion de l’accès à internet.

De son côté, le directeur général de l’enfance, Chokri Maatoug, relèvera que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements de la Tunisie en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et constitue, de ce fait, une opportunité de signalement des abus de manière simple et facile.

Pour sa part la représentante de l’UNICEF à Tunis a mis en garde contre la recrudescence d’images et vidéos d’abus sexuels à travers internet qui sont regardées par des enfants dans tous les pays du monde notamment durant les années 2019-2021, appelant à la nécessité de mettre en place des mécanismes et législations permettant la lutte contre ce phénomène.

Les utilisateurs peuvent accéder au portail de signalement des abus et exploitation sexuelle des enfants sur internet à travers le lien suivant: https://report.iwf.org.uk/tn