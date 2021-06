L’importance du nouveau cadre de partenariat entre la Tunisie et le Royaume-Uni et les perspectives de coopération dans les différents domaines ont été mis en avant lors de la première session du Conseil de partenariat tuniso-britannique tenue à Tunis.

Il a été convenu d’organiser une réunion à Londres, avant la fin de l’année 2021, entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger publié mercredi 9 juin 2021.

La programmation de cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi des résultats du conseil de partenariat et des nouvelles perspectives des relations bilatérales entre la Tunisie et le Royaume-Uni pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

La réunion de la première session du Conseil de partenariat tuniso-britannique s’est tenue, lundi, au siège du ministère, en présence du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, du côté tunisien, et du ministre d’Etat britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au département des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, James Cleverly, du côté britannique.

Nafti a, à cette occasion, souligné la nécessité de lancer des négociations afin de lever les obstacles pouvant entraver les échanges commerciaux entre les deux pays, saluant les mesures prises par les autorités britanniques pour faciliter l’entrée des exportations tunisiennes d’huile d’olive sur le marché britannique et ce, dans le cadre du quota prévu par l’accord de partenariat.

Les deux parties ont, par ailleurs, convenu de multiplier les efforts pour soutenir le projet de l’école de la deuxième chance, afin de lutter contre la déscolarisation et l’échec scolaire.

Ils ont aussi convenu de faciliter l’octroi de visa pour les étudiants et les hommes d’affaires.

Cette première session a également été l’occasion d’évoquer les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction du niveau de coordination et de concertation sur ces sujets dans le cadre des réunions du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que leur soutien au processus politique libyen.

Les préparatifs de la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques (Cop 21), prévue du 1er au 12 novembre prochain, et l’appui du Royaume-Uni à la Tunisie pour faire face aux défis des changements climatiques ont été, également, à l’ordre du jour de la réunion.