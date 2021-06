GFH Financial Group et Tunis Bay annoncent l’acquisition de la British International School of Tunis par l’intermédiaire de sa plateforme d’éducation Britus Education, qui lui appartient entièrement. Cette acquisition renforce sa présence sur le marché tunisien, où GFH est déjà le principal investisseur de Tunis Bay.

Le deuxième campus ultramoderne de la BIST sera établi à Tunis Bay.

La transaction donne à GFH une participation de 70% dans l’école florissante et soutiendra les plans pour l’établissement d’une autre branche de BIST dans Tunis Bay, projet colossal qui continue de progresser. Dans le but d’offrir une offre commerciale complète, la partie résidentielle intégrera tous les services essentiels à un style de vie agréable, à l’instar de ce qu’il se fait dans les plus grandes métropoles du monde. C’est dans cet objectif qu’un deuxième campus ultramoderne de la British International School of Tunis (BIST) est en train d’être développé. Il s’agira d’une école de pointe et comprendra également des dortoirs pour répondre à la demande d’internat des étudiants locaux et étrangers.

Établi en septembre 2012, BIST se trouve au cœur de la communauté britannique de Tunisie et est la première institution d’apprentissage britannique du pays offrant un enseignement de maternelle-primaire et de lycée. La BIST dispense le programme national d’enseignement de l’Angleterre et du Pays de Galles ainsi qu’une éducation engageante, inspirante et complète pour les élèves âgés de trois à 18 ans.

L’école est inspectée par le gouvernement britannique et est certifiée par le British Schools Overseas (BSO), un bureau gouvernemental chargé de la supervision des écoles au Royaume-Uni et des écoles britanniques basées à l’étranger, le Council of British International Schools (COBIS) et Cambridge Assessment International Education, ce qui place BIST parmi les écoles britanniques les mieux notées à l’étranger.

Signature entre Meriem Milad et Zied Jouini

Suite à la récente signature entre les deux parties, Zied Jouini, CEO de Tunis Bay Project Company, a déclaré : « Il s’agit d’un autre investissement important de la part de GFH sur le marché tunisien et dans le développement continu de son projet visionnaire à Tunis Bay. L’un des principaux objectifs du projet a été d’attirer des partenaires de classe mondiale pour le développement, y compris la création d’établissements d’enseignement de haut niveau… Grâce à cet investissement, nous avons maintenant obtenu le premier partenaire scolaire international de premier plan pour le projet… Nous sommes impatients d’entamer les travaux de construction de l’école et de développer un campus ultramoderne à Tunis Bay ».

Pour sa part, Meriem Milad, fondatrice de la BIST, dira que : « Nous sommes fiers d’annoncer que Britus Education, filiale éducative du groupe GFH, est notre nouveau partenaire à la BIST. En près de dix ans, nous avons créé une école et une communauté d’apprentissage exemplaires, fondées sur l’innovation et les normes mondiales les plus élevées. À mesure que nous avançons, nous cherchons à renforcer et à développer ces fondations afin de garantir que l’école et nos étudiants disposent de toutes les ressources et du soutien nécessaires pour maximiser leur potentiel ».

À propos de GFH Financial Group B.S.C.

GFH est l’un des groupes financiers les plus reconnus de la région du Golfe. Ses activités comprennent la gestion d’actifs, la gestion de patrimoine, la banque commerciale et le développement immobilier.

Les activités du groupe sont concentrées dans le CCG, en Afrique du Nord et en Inde. GFH est cotée à la Bourse de Bahreïn, à Boursa Kuwait et au Dubai Financial Market. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.gfh.com.

À propos de Britus Education

Britus Education est la branche éducation de GFH Financial Group et une plateforme éducative K-12, soutenue par une recherche de classe mondiale – c’est qu’il n’y a pas de limite à ce que chaque enfant peut apprendre et réaliser.

Nos enseignants sont formés à cette philosophie et leur enseignement encourage nos élèves à être curieux, déterminés, créatifs et confiants dans leurs propres capacités.