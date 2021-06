Le ministre d’Etat britannique chargé du moyen orient et de l’Afrique du Nord James Cleverly, a souligné la détermination du Royaume Uni à renforcer la coopération avec la Tunisie dans le secteur de l’éducation et de l’enseignement.

En visite au siège de l’école de la deuxième chance “Habib Bourguiba”, à Bab El Khadhra (Tunis), Cleverly a pris connaissance mardi de cette expérience pilote qui contribue à la lutte contre le décrochage scolaire, réalisée dans le cadre d’une coopération entre le ministère de l’éducation et l’ambassade britannique en Tunisie.

Cleverly a mis en relief, dans une déclaration aux médias, la disposition du Royaume Uni à soutenir la Tunisie dans ses efforts vers la démocratie en plus des difficultés rencontrées à cause des répercussions de la pandémie coronavirus.

Le ministre de l’éducation Fathi Slaouti a souligné de son côté l’objectif du ministère à généraliser l’expérience de l’école de la deuxième chance afin d’accueillir des dizaines de milliers de jeunes qui arrêtent leurs études chaque année afin de les aider à les reprendre ou opter pour le système de la formation professionnelle ou encore les préparer pour une insertion dans le marché de l’emploie.

Le ministère de l’éducation s’emploi à trouver les financements nécessaires afin de créer cet établissement éducatif dans chaque gouvernorat, a-t-il affirmé.

L’école de la deuxième chance compte un cadre éducatif et de formation dont des experts sociaux et des psychologues et des encadreurs. C’est un établissement qui favorise une orientation pour les élèves qui ont arrêté leurs études.

Les élèves sont accompagnés et encadrer pour les aider à identifier leurs besoins en études. Un programme de formation scolaire est planifié durant 9 mois dans des spécialités diverses dont les langues, les mathématiques et le physique.