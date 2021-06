La manifestation “7 jours d’activités pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux catégories vulnérables”, organisée à l’initiative du CREDIF, a démarré lundi 7 juin 2021 à Djerba.

Cette initiative, qui se tient du 7 au 12 juin 2021 en collaboration avec le Fonds des nations unis pour la population (FNUAP) et le programme “Salamet Tunisie”, a été placée sous le thème ” El Hak Hak”.

Un atelier de formation de 3 jours, ayant pour thème: “la couverture médiatique sur les violence faites aux femmes sur la toile et la sécurité numérique” organisé à l’intention des journalistes a été organisé au premier jour de cette manifestation.

Une deuxième session de formation se tiendra au profit des forces de l’ordre et les agents de la garde national, afin de consolider leur connaissances dans le domaine de la prise en charge des migrants.

Au programme de ces journées de sensibilisation figurent également des ateliers destinés aux migrants qui s’articulent autour de” la lutte contre la violence et la santé reproductive des femmes” et une campagne sur le terrain intitulée ” diversité-égalité-sécurité” les 11 et 12 juin 2021, outre le lancement d’une unité mobile et numérique de soins qui offre des consultations directes.

Les participants à ces journées de sensibilisation sur la lutte contre les violences faites aux femmes, traiteront des thèmes liés au genre social, les supports multimédias et le rôle des médias dans le changement et l’intégration du genre social dans la production des contenus numériques, outre les fondements de la sécurité numérique et les dangers d’internet, et la violence numérique.

Une présentation sera faite du projet d’une nouvelle application, qui sera lancée prochainement par le CREDIF, qui est actuellement en phase d’expérimentation, sur les droits de l’homme et les thèmes de la migration, a indiqué Houda Dridi, chargée de l’information et de la documentation au CREDIF.